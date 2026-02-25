Coca-Cola lanza la iniciativa 'Somos de bares' para impulsar la hostelería independiente en Baleares - COCA-COLA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha lanzado la iniciativa 'Somos de bares' con el objetivo de impulsar la hostelería independiente de Baleares.

Se trata de una estrategia especialmente relevante en el archipiélago, donde los bares y restaurantes son el centro de la vida social y uno de los motores económicos, según ha señalado Coca-Cola Europacific Partners en una nota de prensa.

El director comercial del área este de CCEP, José Antonio Gómez, ha subrayado que 'Somos de bares' "no es una campaña, sino la manera de trabajar que Coca-Cola ha mantenido desde sus orígenes en Baleares".

"Un modelo basado en la cercanía, el acompañamiento constante y el conocimiento profundo del entorno y de la realidad de los pequeños hosteleros", ha explicado, agregando que el propósito es apoyar de forma sostenible la actividad de un sector que sigue siendo uno de los motores esenciales del territorio.

Asimismo, desde CCEP han explicado que este enfoque es especialmente relevante en el mercado español, que cuenta con alrededor de 163.000 bares, según el Anuario de Hostelería de España 2024.

De estos, 3.500 se encuentran en Baleares, en su mayoría negocios independientes muy ligados al territorio, y es una de las pocas comunidades autónomas con al menos un bar en todos sus municipios, subrayando su rol como vertebrador social y económico según el estudio 'La dimensión social de la hostelería' de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

La hostelería es además un motor económico clave del país, ya que reúne a más de 300.000 establecimientos de restauración y alojamiento, emplea a 1,76 millones de personas y genera 157.379 millones de euros en ventas.

Para Coca-Cola Europacific Partners, la hostelería y, en particular, los bares, supone uno de los pilares principales de su negocio.

En España, el canal Horeca representa cerca del 20 por ciento de sus ventas, y lidera el mercado de refrescos, con una cuota del 85,4 por ciento en el caso de los refrescos de cola, con Coca-Cola, y del 67,2 por ciento en el conjunto de refrescos.

UNA ESTRETEGIA INTEGRAL

La iniciativa 'Somos de bares' se articula en torno a cuatro pilares que buscan fortalecer el crecimiento rentable y sostenible de los bares independientes: cercanía y acompañamiento local, propuesta diferencial adaptada a cada local, digitalización y el vidrio como palanca de valor.

Sobre el primer pilar, han destacado que CCEP cuenta con una estructura operativa y comercial de gran capilaridad a nivel nacional, con más de 55 oficinas comerciales.

En Baleares, esta cercanía se materializa a través de sus tres oficinas comerciales y su centro logístico, permitiendo estar presente en el día a día de los bares de barrio y de las áreas rurales, con visitas periódicas para conocer la realidad de cada negocio y diseñar conjuntamente una oferta personalizada que les ayude a atraer consumidores.

Igualmente, la estrategia se apoya en la segmentación del mercado, adaptando el porfolio de bebidas, equipos y envases a las características y necesidades de cada bar.

También, el ofrecimiento de materiales para sus terrazas, elemento clave en España, con la entrega de 7.500 mesas, sillas y sombrillas durante este año, y desde 2022, se ha apoyado a más de 38.000 establecimientos con este material.

Como tercer pilar, la propuesta de valor de Coca-Cola se completa con un análisis continuo del mercado apoyado en analítica de datos, que permite a la compañía entender los cambios en los hábitos de consumo, optimizar la planificación de ventas y operaciones y adaptar la oferta a las nuevas ocasiones de consumo.

Finalmente, con el plan 'Destapa el cambio', Coca-Cola Europacific Partners promueve el uso de envases de vidrio retornable específicamente para el canal Horeca.

Se trata de un formato que combina experiencia de consumo, rentabilidad para el hostelero y sostenibilidad, ya que puede reutilizarse hasta una media de 25 veces antes de ser reciclado. Además, se entrega y se recoge de forma organizada, integrándose de manera sencilla en la operativa diaria de los bares independientes.

Desde 2023, más de 23.700 clientes se han incorporado al plan y el 84 por ciento de los clientes de CCEP en Horeca y canales asociados compra vidrio.

El director comercial del área este de CCEP ha remarcado que "los bares de barrio y de pueblo son esenciales" para la vida de las comunidades.

"Con 'Somos de bares' queremos acompañarlos con una propuesta de valor que combine cercanía, conocimiento y soluciones adaptadas a cada establecimiento, ayudándoles a crecer y a seguir siendo espacios de encuentro y convivencia que definen el carácter de Baleares", ha concluido.