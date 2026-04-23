Codony defiende el "criterio profesional" de IB3 en la regularización entre protestas por usar el término "ilegal"

El director general de IB3, Josep Codony, en su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, ha defendido que la cadena "cumple con su función pública" al haber informado con "criterios profesionales" en su cobertura sobre la regularización de migrantes, en medio de protestas por haber empleado la palabra "ilegal" para referirse a los solicitantes.

Así lo ha asegurado el responsable de la IB3, durante su comparecencia en la Comisión de Control sobre la Radiotelevisión Pública de Baleares, celebrada este jueves en el Parlament y que se ha tenido que detener durante unos segundos por las quejas los diputados de la oposición.

Para Codony, el ente ha ofrecido una información "rigurosa" y "equilibrada" del proceso, con una "cobertura exhaustiva" al entrevistar a las personas interesadas, las entidades que les han informado sobre la documentación que debían reunir o instituciones implicadas como la Delegación del Gobierno en Baleares.

En ese sentido, ha señalado que IB3 da cobertura a "todas las noticias" y los "problemas reales" de Baleares, por lo que ha ironizado con que se le recrimine que la cadena no informe de "colas en la autopista" pero no pueda dar noticias sobre las colas en las oficinas municipales, con motivo de la regularización.

En un momento dado de su discurso ha pronunciado la palabra "ilegal" para referirse a los migrantes, lo que ha provocado los reproches de la oposición. La sesión se ha detenido unos momentos para que el presidente de la comisión llamara al orden y al retomarla ha matizado su discurso con los términos "persona ilegal o irregular".

Seguidamente, ha mantenido que en IB3 "no se usa el lenguaje como ataque, ni descalificación", sino con criterios "informativos", por lo que ha justificado que a Vox no se le denomine como "ultraderecha" o que se informe sobre el origen de las personas implicadas en la sección de sucesos.

Esta intervención ha venido precedida por una pregunta formulada por el diputado del PSIB Omar Lamín, quien le ha cuestionado por si consideraba que IB3 estaría cumpliendo con esta labor de función pública.

El parlamentario le ha afeado que en la cobertura se hable sobre estas colas o una supuesta "saturación", mientras que, a su juicio, "no se pone el foco en la responsabilidad de la gestión del PP".

Así, ha remarcado que este "no es un procedimiento administrativo más", sino un proceso que busca la "convivencia" y el "reconocimiento de derechos sociales" de las personas que ya viven en Baleares en situación irregular.

Por este motivo, ha apuntado que IB3 tiene la responsabilidad de ser una herramienta de información "veraz" y "accesible". Sin embargo, ha considerado que "no responde a una perspectiva de neutralidad" al dedicarse a "amplificar el relato del Govern" con los "marcos de la ultraderecha".

Lamín ha señalado que la radiotelevisión se ha convertido en una "correa de transmisión" del Consolat de Mar --sede de la Presidencia del Govern-- y no informa de la "falta de recursos y personal" por la "inacción política" de las instituciones gobernadas por el PP.