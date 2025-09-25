Codony desmiente que haya una "caza de brujas" en IB3 y asegura que llevará a cabo la integración de los trabajadores

El director general de IB3, Josep Codony, durante su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, ha negado que se haya puesto en marcha una "caza de brujas" en la radiotelevisión balear y ha pedido "confianza" porque el proceso de integración de los trabajadores de ente se llevará a cabo.

Estas han sido algunas de las respuestas que ha ofrecido el representante de IB3 durante su comparecencia en la Comisión de Control de Ens Públic de Radiotelevisió de Balears, celebrada este jueves en el Parlament.

Codony ha rechazado las acusaciones vertidas por diputada del PSIB Mercedes Garrido de llevar a cabo esta "caza de brujas" y de "maltratar a los trabajadores" de este medio de comunicación.

De este modo, ha apuntado que la parlamentaria es "presidenta de un grupo 'fake'" y le ha reprochado que "interactúe" con bulos, cuando en su partido reivindican combatirlos.

Por otro lado, Codony ha indicado que la integración definitiva de los empleados de IB3 sigue en marcha con la redacción del documento de las categorías profesionales y su titulación requerida. Para el próximo lunes se ha fijado reunión en la que participarán la Dirección General de Función Pública, la dirección de IB3 y el comité de empresa para avanzar.

"La dirección de IB3 quiere acelerar todo este tema pero es muy complejo que el anterior Govern inició para hacerse una foto antes de las elecciones y ahora se tiene que pagar la foto", ha alegado.

Asimismo, ha argumentado que "no se han puesto pegas, ni trabas" y se trabaja en ello pero ha pedido "tiempo", porque el documento se requirió al comité de empresa y en Función Pública, entre vacaciones y bajas "no se ha podido trabajar".

"No se puede hacer más de lo que se hace y el comité lo sabe porque yo negocio directamente con ellos, por tanto se intenta hacer lo que se puede y se espera que Función Pública dé el visto bueno para avanzar", ha mantenido.

Codony ha aseverado que quien pone "palos a la rueda" es el PSIB, por crear "mal ambiente" en el comité para ponerles en su contra y que estos se "enfaden" con el.