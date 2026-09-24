Codony reconoce que IB3 "cambió" la noticia de la cadena humana de es Trenc porque era "partidista"

Archivo - Decenas de personas durante la cadena humana en es Trenc. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Josep Codony, ha admitido que "cambió" la noticia que emitió la televisión sobre la cadena humana que se formó en es Trenc en julio en defensa del Parque Natural, algo que ha justificado en que el texto inicial tenía un tratamiento "partidista".

El responsable de la radiotelevisión pública de Baleares ha contestado de esta manera en el Parlament a las críticas de la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, por un hecho que ha calificado de "ataque grave" e "injerencia".

De esta manera, ha asegurado que la cadena envió a cubrir esta noticia a una periodista que era jefa de prensa de MÉS per Mallorca. "Fíjese si IB3 es sectaria", ha ironizado.

En ese sentido, ha indicado la redactora "solo entrevistaba a una de las partes y no a la otra", por lo que cuando vieron la información el editor y la jefa de informativos la "rectificaron" para "sacar a las dos partes".

"Claro que IB3 hizo eso porque es lo normal, para eso están los editores, que son los que dan las órdenes, y la jefa de informativos, que tiene la última palabra y todo mi apoyo en estos momentos", ha alegado.

Codony ha afirmado que así se dio la versión de los convocantes y la policial con el recuento de manifestantes que "difería mucho".

Durante esta protesta también hubo polémica por la presencia de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, que rechazaron los manifestantes. Sin embargo, ha subrayado que sí se emitió tanto sus declaraciones, como cuando se trató de sumar a la cadena humana entre reproches.

El responsable del ente de radiotelevisión ha sostenido que el tratamiento puede gustar "más o menos" pero "saca la información tal y como es".