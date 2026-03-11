El Colegio de Médicos de Baleares pide cambiar la ley de salud para sancionar a quien agreda a un sanitario

El presidente del Comib, Carles Recasens, durante su intervención en la Comisión de Salud del Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib), Carles Recasens, ha reclamado al Parlament un cambio en la ley balear de salud para establecer un régimen sancionador por la vía administrativa, dedicado a los pacientes que agredan a un profesional sanitario.

El representante de los facultativos ha hecho esta solicitud durante la comparecencia de este miércoles en la Comisión de Salud del Parlament, a la que había sido invitado para hablar sobre las agresiones a los médicos.

De este modo, ha puesto de ejemplo los casos de la Comunitat Valenciana o Galicia donde ha indicado que se ha dado capacidad sancionadora a los profesionales sanitarios ante los agresores, con multas que van de los 500 a los 60.000 euros según la gravedad.

Recasens ha planteado que, o bien el Govern, o bien el Parlament lleven a cabo la modificación de esta normativa para otorgar a la Conselleria de Salud de esta capacidad sancionadora, porque quien pega a un profesional "ataca la relación entre el médico y el paciente".

El sanitario ha comenzado su intervención con el relato de una agresión que sufrió en su consulta de Psiquiatría de Inca pero ha resaltado que "muchas agresiones no se denuncian" por "miedo", por la sensación de que "no servirá de nada" o porque los médicos piensan que "no les servirá de nada".

Así, ha señalado que las agresiones tienen una tendencia "ascendente" pero ha reivindicado que la violencia "no puede formar parte del trabajo de un médico".