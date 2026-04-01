El Colegio Pius XII de Palma representará a Baleares en la cumbre estatal de un concurso de la Agencia Espacial Europea. - GOIB

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de 4º de la ESO del Colegio Pius XII de Palma representarán a Baleares en la cumbre estatal del desafío educativo 'Detectives del Clima', impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA), para promover la cultura científica y el compromiso ambiental entre los jóvenes.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, el proyecto seleccionado, titulado 'Does it rain less in Mallorca?', analiza la evolución de las precipitaciones en Mallorca y su relación con la sequía y la disponibilidad de agua.

El alumnado del Colegio Pius XII ha trabajado con datos reales de la Aemet, la Conselleria de Medio Ambiente y datos satelitales obtenidos mediante la herramienta 'EO Browser' de Sentinel Hub, que permite acceder y analizar imágenes de los satélites del programa 'Copernicus'.

Esta herramienta ha permitido a los estudiantes analizar indicadores como la humedad del suelo y la presencia de agua mediante índices como el Índice Diferencial de Agua Normalizado (NDWI), complementando así los datos meteorológicos con información de observación de la tierra y obteniendo una visión más completa de la evolución del territorio.

La investigación muestra que las precipitaciones han disminuido en las últimas décadas y que esto se traduce en periodos de sequía más frecuentes y en una mayor irregularidad en el nivel de los embalses de Cúber y Gorg Blau.

Además, el trabajo pone de manifiesto riesgos asociados, como la pérdida de biodiversidad, el incremento del riesgo de incendios forestales o el aumento del coste del agua.

Asimismo, los alumnos han planteado medidas concretas para afrontar los problemas que reflejan sus datos, como el ahorro de agua, la reparación de fugas, la regulación del consumo en sectores con alta demanda y la sensibilización ciudadana sobre la importancia de este recurso esencial.

La cumbre estatal, que se celebrará los días 16 y 17 de abril en Murcia, reunirá a equipos de centros educativos de todo el territorio para compartir sus proyectos y experiencias y servirá como paso previo a una posible participación en la cumbre europea, donde estudiantes de diferentes países presentan sus investigaciones sobre el cambio climático.

Este reconocimiento pone en valor el papel de los centros educativos de Baleares en la promoción de la cultura científica y el compromiso ambiental entre los más jóvenes, así como la importancia de trabajar con datos reales y herramientas de observación de la Tierra que ofrece la ESA.