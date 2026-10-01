Colocan la primera piedra de la promoción de 48 viviendas públicas que el Ibavi construirá en Can Cantó, Eivissa. - CAIB

EIVISSA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha colocado la primera piedra de la nueva promoción de 48 viviendas de protección pública en régimen de alquiler que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) construirá en Can Cantó, en el municipio de Eivissa, en un solar cedido por el Ayuntamiento y que estará destinada a residentes en la isla.

Según ha informado el Govern, con este acto se inicia la construcción de la nueva promoción, situada en la calle Cubells, 17, que permitirá facilitar el acceso a una vivienda asequible a 48 familias.

Las viviendas se destinarán de forma preferente a personas que acrediten al menos diez años de empadronamiento en el municipio de Eivissa, criterio que también se aplicará a otras promociones públicas en la isla, de acuerdo con el Ayuntamiento y el Consell.

La presidenta Prohens ha destacado la importancia de seguir avanzando en la construcción de vivienda pública en Eivissa, una de las islas donde las dificultades de acceso a la vivienda afectan con mayor intensidad a los residentes.

Asimismo, ha subrayado que las promociones impulsadas por el Ibavi permitirán más que triplicar su parque público actual en la isla, pasando de las 171 viviendas actuales a más de 600.

El Ibavi impulsa la construcción de más de 430 viviendas públicas en Eivissa, lo que supondrá un incremento de su parque público en la isla de casi un 255 por ciento. Además, a través del plan de choque del Govern en colaboración con los ayuntamientos, el Consell y la iniciativa privada, está prevista la construcción de más de 1.200 viviendas asequibles para residentes en la isla, entre las promovidas por el Ibavi y el resto de medidas contempladas en el plan.

La promoción de Can Cantó se desarrollará en un solar de 3.186 m* cedido por el Ayuntamiento de Eivissa al IBAVI. Se trata de la segunda de las dos nuevas promociones del Instituto previstas en terrenos municipales de la ciudad, junto con el proyecto de ocho viviendas públicas en el antiguo Mercat Pagès.

Las obras de construcción cuentan con un presupuesto de unos 9,8 millones de euros, impuestos excluidos, y un plazo de ejecución de 19 meses. La actuación está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa FEDER 2021-2027 de Baleares y se enmarca en el plan de inversiones 'Islas en Transformación' impulsado por el Govern.

La promoción se ha beneficiado del procedimiento exprés incorporado por el Govern para agilizar la construcción de vivienda pública mediante la declaración de los proyectos como inversiones de interés autonómico.

48 VIVIENDAS

La promoción contará con 24 viviendas de aproximadamente 40 m2 de un dormitorio, 18 viviendas de unos 55 m2 de dos dormitorios, y seis viviendas de unos 70 m2 de tres dormitorios. Cuatro de las viviendas estarán adaptadas para personas con discapacidad.

El edificio se distribuirá en planta baja y dos plantas piso, con una superficie construida máxima de 4.607 m2. Además, dispondrá de un aparcamiento subterráneo con 48 plazas.