El comercio mantiene estables las ventas en Semana Santa y afronta con "gran incertidumbre" el inicio de la temporada

Archivo - Varios turistas en el centro de Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comercio balear ha registrado esta Semana Santa ventas similares a las de los años anteriores, tanto en los municipios de costa como de interior, y afronta el inicio de la temporada con una "gran incertidumbre" por el impacto que pueda tener el conflicto en Oriente Medio.

Las ventas durante este periodo vacacional han estado marcadas tanto por el mal tiempo en los primeros días como por el hecho de que la Semana Santa haya caído pronto, ha explicado a Europa Press el presidente de la Confederación Balear de Comercio (CBC), Mateu Cunill.

"Esto nunca es bueno", ha apuntado Cunill, quien ha explicado que en líneas generales el volumen de ventas ha sido similar al del año pasado, con algunos comercios con mejores resultados y otros peores.

A su entender, los comerciantes "siempre esperan más" en cuanto a las ventas, no obstante, este año las "ilusiones" se han "frustrado" con el inicio del conflicto en Irán.

De cara al inicio de la temporada alta, el sector se encuentra a la expectativa de si el conflicto en Oriente Medio perjudicará o no la afluencia de visitantes, una situación que, según Cunill, depende de la duración de la guerra.

En este sentido, ha hecho hincapié en la "incertidumbre total" en la que se encuentra el sector y ha confiado en que la afectación del conflicto sea menor en Baleares y que el turismo "salve la economía".