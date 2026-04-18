Comienza la adjudicación del vial cívico entre Pòrtol y Santa Maria. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado el proyecto definitivo del vial cívico que enlazará el núcleo de Pòrtol (Marratxí) con el municipio de Santa Maria y ha dado inicio a la adjudicación de la obra que se podría empezar a construir a principios de julio y que durará cinco meses.

Esta infraestructura está incluida dentro del Plan de Viales Cívicos que impulsa la institución insular para fomentar la movilidad sostenible, según han informado en un comunicado.

El proyecto de Pòrtol - Santa Maria tiene un presupuesto de 3,2 millones de euros para un carril para peatones y bicicletas que tendrá una longitud de 2,5 kilómetros.

Desde el núcleo urbano de Pòrtol se puede llegar a pie hasta sa Cabaneta, Sant Marçal, es Figueral, Son Ramonell y otras poblaciones vecinas.

Aun así, no es posible llegar andando hasta Santa Maria si no es por los márgenes de la carretera con el peligro que eso conlleva.

Ahora, con este vial cívico que irá desde Pòrtol hasta el cementerio de Santa Maria, toda la comarca quedará conectada con carriles para peatones y bicicletes, ya que enlazará con el vial que hay en Santa Maria y, en un futuro, con el carril cívico previsto hasta Santa Eugènia.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recordado que el vial cívico entre Pòrtol y Santa Maria es una reivindicación de los vecinos de los dos municipios.

"Es uno de los proyectos importantes del Plan de Viales Cívicos impulsado por el Consell de Mallorca para fomentar la movilidad sostenible. El plan prevé más de 60 kilómetros de carriles para peatones y bicicletas, repartidos por toda la isla, con una inversión de 45 millones", ha afirmado.

Por otra parte, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha afirmado que este proyecto responde a una reivindicación de los ayuntamientos de Marratxí y Santa Maria, cuyos vecinos verán como mejora su calidad de vida gracias al nuevo vial que permitirá desplazarse con más seguridad.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El objeto del proyecto de construcción es crear un vial cívico de 2,5 kilómetros desde donde empieza el núcleo de Pòrtol hasta el cementerio de Santa Maria.

El vial estará protegido por barreras mixtas con barandilla adicional y se ubicará al lado izquierdo de la carretera en sentido Santa Maria - Pòrtol, siempre dentro de la zona de dominio público.

Tendrá una anchura estándar de tres metros, además de un parterre variable de un metro donde se instalará el alumbrado y la vegetación. El pavimento será de hormigón colorido.

También se realizará un refuerzo del firme de la carretera poniendo una nueva capa de asfalto encima de la capa actual. Se hace para arreglar desperfectos provocados por el desgaste del trafico y el paso del tiempo encima de la vía. El Consell ha destacado que no se han tenido que hacer expropiaciones para ejecutar el proyecto.