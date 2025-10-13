Comienza la campaña de vacunación contra la gripe en los centros de salud - CAIB

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación contra la gripe ha comenzado este lunes en los centros de salud de atención primaria, en los que las personas incluidas en el grupo de población de riesgo pueden pedir cita.

Según ha recordado la Conselleria de Salud, para pedir cita se puede llamar a Infosalud Conecta (971 22 00 00), solicitarla por medio del Portal del Paciente o afcudir a los servicios de admisión de sus centros de salud.

Con motivo del inicio de la campaña de vacunación, la consellera de Salud, Manuela García; la directora general de Salud Pública, Elena Esteban; la subdirectora de Atención Primaria, Patricia Lorente; la subdirectora de Cuidados Asistenciales, Concha Zaforteza, y el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Raduán, han visitado el Centro de Salud Pere Garau, en Palma.

Desde Salud han recordado que la campaña de vacunación en todos los centros escolares de Baleares para los niños escolarizados en el segundo ciclo de educación infantil se inició el 6 de octubre.

En esa misma fecha también se comenzó a vacunar contra la gripe a las personas institucionalizadas en residencias y centros de día y de personas con discapacidad y a los pacientes que están en programas de atención domiciliaria.

Salud dispone para esta campaña de 276.800 vacunas contra la gripe, con un presupuesto aprobado de 2,7 millones de euros. De ellas, 4.800 serán de carga alta para las personas institucionalizadas en residencias de ancianos y de discapacitados; 22.000 del fármaco intranasal, para los menores en las escuelas; 7.000 dosis de la vacuna intramuscular, para los menores con edades comprendidas entre los seis y los 23 meses; 140.000, para las personas mayores de 65 años no institucionalizadas y 103.000 para el resto de la población.

VACUNACIÓN RECOMENDADA

La vacunación se recomienza a las personas de 60 años o más; a mayores de cinco años que estén internados en centros para discapacitados, instituciones cerradas o en residencias geriátricas; personas que a partir de los siete año sufran alguna condición de riesgo; así como menores con edades comprendidas entre los seis meses y los seis años y 11 meses.

También es recomendable la vacunación a mujeres embarazadas en cualquier momento de la gestación y hasta los seis meses después del parto, y personas que prestan cuidados o conviven con aquellas que tengan un grado alto de inmunosupresión (trasplantados, personas con insuficiencia renal crónica o infectados por el VIH).

Igualmente, entran en este grupo el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, incluidos los trabajadores de oficinas de farmacia y centros de menores, así como los estudiantes en prácticas en estos centros; trabajadores de los servicios públicos esenciales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto nacionales como locales, bomberos y servicios de protección civil, y personal de guarderías y centros de educación infantil.

Finalmente, es recomendable la vacunación en personas que trabajen en granjas o explotaciones avícolas, con el fin de disminuir la posibilidad de intercambio genético entre ambos virus; y personas de cinco a 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye después de la infección gripal.