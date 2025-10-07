Vacunación contra la gripe en la residencia La Bonanova de Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha iniciado este martes la campaña de vacunación de la gripe y el Covid de los usuarios y de los profesionales de las residencias y de los centros de día de Baleares.

La vacunación va dirigida a un total de 4.814 usuarios, concretamente 4.277 de residencias de ancianos, 527 de centros para personas con discapacidad y diez residentes con enfermedades crónicas, según han informado la Conselleria de Salud y el Consell de Mallorca en sendas notas de prensa.

La directora general de Salud Pública, Elena Esteban; la subdirectora de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Enfermedades Poco Frecuentes del Servicio de Salud de Baleares, Estefanía Serratusell, y la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Maria Magdalena Garcia, han visitado la residencia La Bonanova, gestionada por el Consell de Mallorca con motivo del inicio de la campaña.

En esta campaña se prevé la administración combinada de dos vacunas, contra el virus de la gripe y contra el Covid-19, tanto a los ancianos que viven en residencias y a los usuarios de centros de día como a los profesionales que trabajan en ellos, con el objetivo de reforzar su sistema inmunológico y minimizar el riesgo de contagios.

La vacunación tendrá lugar en 75 centros residenciales, concretamente 54 residencias de ancianos (39 de Mallorca, nueve de Menorca y seis de Ibiza y Formentera), 20 residencias de personas con discapacidad (18 de Mallorca, una de Menorca y una de Ibiza) y una residencia de pacientes con enfermedades crónicas, ubicada en Mallorca.

En total se podrán vacunar 4.277 usuarios de residencias de ancianos (3.368 de Mallorca, 424 de Menorca y 485 de Ibiza y Formentera) y 527 usuarios de centros para personas con discapacidad (446 de Mallorca, 21 de Menorca y 60 de Ibiza).

La vicepresidenta del IMAS y la subdirectora de Atención a la Cronicidad han coincidido en remarcar la importancia de la vacunación para prevenir posibles complicaciones de la gripe y de la Covid-19.

"La vacunación es clave para prevenir los efectos de la gripe y evitar posibles complicaciones en el caso de las personas más vulnerables, como las personas mayores", ha defendido García, quien ha agradecido al IBSalut que se desplace a los centros del IMAS para facilitar la vacunación.

Igualmente, la vicepresidenta del IMAS ha destacado que la vacunación puede ser clave para reducir los riesgos asociados a esta enfermedad en la población más frágil. "La salud de las personas mayores es y seguirá siendo una prioridad", ha agregado.

A partir de este martes y durante los próximos días está previsto que se inocule en el resto de residencias del Consell de Mallorca (Llar dels Ancians, Sant Josep y Oms-Sant Miquel, en Palma; Son Caulelles, en Pòrtol, Huialfàs, en sa Pobla, Bartomeu Quetglas, en Felanitx y Miquel Mir, en Inca) así como en los centros de día.