Comienza la demolición de una construcción en Cala Oli que permitirá recuperar casi 200 metros cuadrados de costa - CAIB

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de demolición de una antigua construcción situada en primera línea de Cala Oli, en Bendinat, en el municipio de Calvià, han comenzado esta semana.

La intervención, autorizada por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua a solicitud de la parte interesada, permitirá liberar una superficie de 195 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre.

Según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, las obras comprenden la retirada de la edificación y de los elementos asociados, entre ellos terrazas y escaleras.

Con su eliminación se recuperará el perfil natural de este tramo de costa y se reducirán los riesgos derivados del deterioro de las estructuras y de su exposición al oleaje y a los temporales.

El inicio de los trabajos supone la ejecución de la autorización concedida por el Govern para recuperar este espacio del litoral. La ocupación tenía su origen en una concesión administrativa otorgada en 1963 y declarada posteriormente caducada, por lo que carecía de título vigente.

El objetivo, ha resaltado la Conselleria, es recuperar el ámbito afectado. Las condiciones de la autorización excluyen la construcción de nuevos elementos y no habilitan ningún uso posterior del espacio.

Desde la Conselleria han destacado que la retirada de estas estructuras permitirá mejorar el paisaje de Cala Oli y avanzar en la recuperación de terrenos de dominio público.