Comienza la recogida de firmas de la iniciativa popular para una Ley de bienestar para las generaciones futuras

PALMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 57 ciudadanos de Baleares han participado este miércoles en el acto de jura o promesa ante la Mesa del Parlament del cargo de fedatarios especiales de la iniciativa legislativa popular para una Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Islas.

A partir de este momento, comienza una campaña de cuatro meses, bajo el lema 'Avui per demà: on he de signar?', para la recogida de las firmas que avalen esta iniciativa, impulsada por el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB), para poder defenderla ante el pleno de la Cámara autonómica.