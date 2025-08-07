Comienzan las obras del centro de baja exigencia de Es Gorg para personas en situación de exclusión social. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado las obras del centro de baja exigencia de Es Gorg, destinado a personas en situación de exclusión social y que financia el Consell.

El Consistorio ha recordado que el proyecto fue adjudicado a Tecnología de la Construcción y Obras Públicas por 5,7 millones de euros.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha destacado que este jueves se ha colocado la primera piedra del centro. El alcalde, Rafa Triguero, ha recordado durante el acto que al inicio de legislatura se fijaron como una de sus prioridades desbloquear el centro para personas vulnerables. "La capital de Ibiza no dejará atrás a las personas en exclusión", ha dicho.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha afirmado que el proyecto les define como "una sociedad comprometida con quien más necesita que estemos a su lado". En este sentido, ha recordado el compromiso del Consell con el servicio de baja exigencia, "una de las señales de la acción de gobierno de los últimos años".

Según ha dicho, el futuro centro dignificará la atención que recibirán los usuarios de este equipamiento social.

El centro será un espacio de alojamiento temporal destinado a personas sin hogar y con falta de recursos económicos y red social. El edificio tendrá tres plantas y zonas exteriores.

El proyecto ha incorporado modificaciones para mejorar su funcionalidad y ampliar la capacidad. Así, el número de plazas pasa de 59 a 73; también se han adaptado los baños y vestidores y se han redistribuido las habitaciones, aumentando las plazas y mejorando la separación por sexos.