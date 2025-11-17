Comienzan las obras de mejora de la accesibilidad de la calle s'Aigua Dolça, en El Terreno

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad de la calle s'Aigua Dolça, en el barrio de El Terreno.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 208.732 euros, tiene un plazo de ejecución estimado de 12 semanas, según ha informado Cort en un comunicado.

El proyecto contempla la creación de aceras en zonas que actualmente carecen de ellas, así como nuevos pasos de peatones y la mejora del pavimento, lo que permitirá mejorar la seguridad y movilidad peatonal de la zona, haciéndola más accesible.

Además, se prevé también la plantación de nuevo arbolado y, para dar solución al drenaje de la zona, se plantea también una nueva red que se conecta al torrente encauzado existente.

En el marco de estas actuaciones de mejora del drenaje, se ha cerrado provisionalmente el acceso de vehículos a la calle, garantizando con todo el acceso peatonal.

Esta intervención forma parte del Plan Renove municipal que, en el caso de El Terreno, ya ha permitido llevar a cabo actuaciones como la renovación de la calle Germans Schembri, la remodelación de la plaza Gomila, la mejora de las aceras en la avenida Joan Miró o la sustitución de cerca de 400 puntos de luz por tecnología LED.