Comienzan las oposiciones docentes en Baleares: plazas y sedes de las pruebas

Archivo - Una opositora a Educación Secundaria, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas. - Javi Carrión - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades inicia este sábado las pruebas del proceso selectivo de oposiciones para el ingreso en el cuerpo docente.

Esta primera fase del proceso se desarrollará durante el fin de semana y marca el inicio de un procedimiento clave para la incorporación de nuevo profesorado al sistema educativo del archipiélago, según han indicado en un comunicado.

Un total de 1.434 personas se inscribieron inicialmente en esta convocatoria, de las cuales finalmente 1.335 han sido admitidas y podrán participar en las pruebas para optar a una de las 630 plazas ofertadas.

Las plazas se distribuyen territorialmente en 393 en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Eivissa y 18 en Formentera. En cuanto a los aspirantes admitidos, 999 corresponden a Mallorca, 73 a Menorca, 271 a Eivissa y 12 a Formentera.

Para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, se han constituido un total de 78 tribunales, distribuidos en 46 en Mallorca, 22 en Eivissa, 9 en Menorca y 1 en Formentera.

Las primeras pruebas tendrán lugar sábado y domingo en diferentes sedes repartidas por todas las Islas.

En Mallorca, los exámenes se llevarán a cabo en el edificio Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el IES Politècnic, en el IES Marratxí, en el IES Josep Sureda i Blanes, en la Escuela Superior de Diseño, en la Escuela Oficial de Idiomas Andreu Crespí Plaza, en el Conservatorio Profesional de Mallorca, en el CIFP Politècnic de Llevant, en el CIFP Juníper Serra, en el CIFP Francesc de Borja Moll y en el CIFP Pau Casesnoves.

En Eivissa, las pruebas se realizarán en los IES Quartó del Rei y sa Serra; en Menorca, en el IES Pasqual Calbó; y en Formentera, en el CEIP Sant Ferran de ses Roques.