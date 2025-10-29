Comienzan los trabajos para elaborar el Diagnóstico del Voluntariado en Baleares

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fòrum Balear del Voluntariat ha celebrado este miércoles su undécima sesión ordinaria, un encuentro que reúne a representantes de las administraciones públicas y de las entidades de voluntariado de todas las islas para seguir avanzando en la coordinación y la promoción del voluntariado en el archipiélago, y durante el cual se ha anunciado el inicio de los trabajos para elaborar el Diagnóstico del Voluntariado en Baleares.

El Fòrum está organizado conjuntamente por la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y la Plataforma del Voluntariado (Plavib).

El órgano tiene como finalidad impulsar la coordinación, la formación y el reconocimiento del voluntariado como motor de transformación social y de cohesión comunitaria.

Durante la sesión de este miércoles, según ha informado la Conselleria en nota de prensa, se han abordado las principales líneas de trabajo para seguir fortaleciendo el tejido del voluntariado en Baleares, así como los proyectos en marcha para impulsar la formación, la participación y el reconocimiento del voluntariado.

En este marco, se ha anunciado el inicio de los trabajos para elaborar el Diagnóstico del Voluntariado en Baleares, que se llevará a cabo con la colaboración de la Plavib y que servirá de base para el futuro Plan Autonómico de Voluntariado.

Esta iniciativa permitirá obtener una radiografía actualizada de la realidad del voluntariado en la comunidad autónoma y orientar las políticas públicas de los próximos años.

Además, se han presentado propuestas para nuevas acciones de sensibilización y promoción, especialmente dirigidas al público joven, y se ha puesto en valor el trabajo de coordinación entre las diferentes administraciones y la colaboración constante con la Plavib y las entidades del sector.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que el voluntariado es una expresión de compromiso y solidaridad que refleja lo mejor de la sociedad y ha añadido que "el Govern quiere seguir acompañando a las entidades y a las personas voluntarias que, con su labor, contribuyen al bienestar colectivo."

El Fòrum Balear del Voluntariado está integrado por representantes de la Administración autonómica, los consells insulares, ayuntamientos, universidades y entidades de voluntariado, y actúa como órgano de consulta y participación para la definición de las políticas públicas en esta materia.