La Comisión Consultiva de FP analiza el curso 2025-2026 y planifica la oferta formativa de los próximos años

Sesión de la Comisión Consultiva de Formación Profesional - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Consultiva de FP se ha reunido este jueves para analizar el curso actual y planificar la oferta formativa de los próximos años adaptada a las necesidades del mercado laboral.

La sede de la Conselleria de Educación y Universidades ha acogido la sesión del órgano encargado de asesorar y analizar la planificación de la FP en Baleares en la que se ha revisado el proceso de escolarización del curso 2025-2026, destacando el aumento de plazas, la evolución de la matrícula y la situación de los ciclos más demandados y con vacantes.

La directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, ha destacado que este espacio de trabajo supone "un paso adelante en la consolidación de un modelo de FP flexible, moderno y conectado con la realidad socioeconómica de Baleares".

En la reunión han estado presentes representantes de la CAEB, Pimeb, cámaras de comercio, SOIB y asociaciones de directores de centros de FP, institutos y educación para adultos.