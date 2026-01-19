El comité de empresa de SFM muestra su "profundo dolor y consternación" ante la tragedia ferroviaria

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha expresado este lunes su "profundo dolor y consternación" por el grave accidente ferroviario ocurrido en Ademuz, una tragedia que sienten "como propia" y por la envían todo su apoyo a las víctimas, a sus familiares y a los trabajadores de Renfe e Iryo.

Así se han pronunciado en un comunicado en el que indican que, ante la convocatoria de concentración realizada por la Gerencia, el comité asegura que acudirá al acto de las 13.00 horas en la Estación Intermodal para guardar un minuto de silencio, pero aseguran que lo harán "por respeto a las víctimas y por hermandad ferroviaria" y que se desmarcan de "cualquier uso institucional o partidista que pueda revestir al acto".

Según indican, el luto "no borra la realidad" y remarcan que "cuando en el día a día se ignoran las denuncias de las deficiencias, la seguridad ferroviaria no se garantiza con fotos ni actos oficiales, sino con inversión real".

Así, insisten en que el "mejor homenaje" que se pueden rendir a las víctimas de este accidente es exigir que la seguridad sea la prioridad absoluta.

Por todo ello, advierten que, pasado este momento de duelo, pondrán sobre la mesa "cada una de las carencias que comprometen" su trabajo. No obstante, para el acto de este lunes hacen un llamamiento a los trabajadores a asistir "manteniendo la sobriedad y la distancia crítica que la gravedad de los hechos requieren".