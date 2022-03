Company defiende la "legalidad" de la subvención de estudios y proyectos de investigación por parte de la IEB

PALMA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, ha defendido este martes, en el pleno del Parlament la "legalidad" de la subvención de estudios y proyectos de investigación por parte del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Así lo ha expresado ante una interpelación presentada por el PP, que ha cuestionado que sea el IEB quien otorgue estas subvenciones, cuando, a su juicio, esto debería de hacerlo la Dirección General de Universidades.

Company ha defendido que "el IEB lleva 50 años dedicado al fomento de la lengua y la cultura de Baleares, gestionando más de 12 líneas de subvención, que siguen los procedimientos técnicos y jurídicos que marca la legislación vigente". Y, ha precisado que, "en caso de que se haya detectado alguna anomalía se ha colaborado con la Sindicatura de Cuentas y con la Abogacía y se ha actuado en consecuencia".

Por este motivo, ha señalado que "el hecho de que no se publique públicamente el estudio o proyecto de investigación subvencionado no quiere decir que no se haya de presentar esta información en el expediente de subvención".

Es más, ha continuado, "los autores de estos estudios y proyectos tienen, después, la posibilidad de publicarlos a través de otras ayudas". "Se trata por tanto de dos ayudas una para crear y otra para divulgar", ha enfatizado.

Tras esta aclaración, el conseller se ha mostrado dispuesto a "hablar de si todas las obras merecen ser publicadas" y de si "ha de haber una interacción entre ambas ayudas". Pues, "la subvención a los estudios y proyectos de investigación", ha recordado, "tiene solo dos años de vida y se pueden mejorar". "La puerta de mi despacho y de la Conselleria estará siempre abierta para incorporar mejoras. Yo les espero y el sector también", ha enfatizado.

Por su parte el diputado del PP José Javier Bonet ha expresado sus dudas en relación a los 200.000 euros que el IEB ha destinado a los estudios y proyectos de investigación de humanidades y cultura; así como por el plazo para optar a las mismas, que, ha dicho, "coincidió con los tres meses de verano".

También, ha continuado diciendo, "porque la cuantía de cada una de las subvenciones --10.000 euros por proyecto--, sea la misma para todos los que pasan el corte, sin diferencia entre el primero y el último en puntuación", porque no estén publicados o al alcance de los ciudadanos o porque no hubiera ningún isleño en el jurado".

"Si los estudios o proyectos seleccionados son merecedores de una subvención, todos deben ser publicados", ha considerado Bonet, quien ha añadido que "un proyecto que se queda en un cajón por los siglos de los siglos no sirve para fomentar nada".

Por este motivo, y entendiendo, ha afirmado, "la necesidad de subvencionar a estos estudios o proyectos y a los investigadores", ha pedido que "estas ayudas no se tramiten desde el IEB sino desde la Dirección General de Universidades" porque, ha sentenciado, "dándole competencias al IEB mientras se dejan de lado otras pueden llevar a un desprestigio de la entidad".

Frente a las dudas de el 'popular', el conseller Company ha comenzado por responder a la del plazo para optar a las subvenciones, recordando que "no todas las convocatorias publicas tienen el mismo plazo, todo y que se intenta pactar un calendario".

Además, ha dicho "no creer que la condición de otorgar 10.000 euros a cada estudio o proyecto deba ser condición 'sine qua non' para publicar los mismos", añadiendo que "hay otras posibilidades como dar a conocer la obra, hacer una exposición o una mesa de debate, entre otras".

Finalmente, en relación al jurado, ha apuntado que "el primer año fueron todos los miembros de Baleares, mientras en el segundo se optó por una colaboración con Cataluña y Comunidad Valenciana, para fomentar la independencia de este órgano". No obstante, ha insistido, "no todo es blanco o negro" y lo "importante es fomentar la cultura".