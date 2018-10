Company vota en Sant Joan sin revelar a qué precandidato apoya

Publicado 05/07/2018 14:53:48 CET

Destaca su intención de conseguir "recuperar el Gobierno en España y en Baleares"

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha acudido a votar este jueves en el municipio de Sant Joan, donde está afiliado, si bien ha eludido revelar a qué precandidato apoya.

Tras depositar su voto, Company ha destacado su intención de "recuperar", con la ayuda del futuro nuevo presidente del partido, el Gobierno de España y el del Baleares. Allí, ha destacado que la jornada está transcurriendo "con normalidad" y ha esperado mayor participación por la tarde, ya que, cuando él ha votado, las mesas estaban "muy tranquilas", ha reconocido.

Además, ha asegurado que todos los precandidatos son buenos y, por tanto, "la persona que salga será buena sin duda". "El problema es que tenemos tres o cuatro candidatos buenos y me gustan, me hacen pensar, dudar... me gustaría mezclarlos. Hoy he votado PP", ha manifestado antes de remarcar que todos los candidatos "favoritos" conocen a la perfección la situación de la comunidad.

El líder de los 'populares' en las Islas ha dicho ser consciente de que la formación tuvo "una serie de fallos" que hicieron que pasaran "de 35 diputados a 20" y ha admitido que "hay gente que se ha desilusionado con el proyecto del PP".

Por todo ello, ha esperado que el futuro presidente dé "un empujón" al PP y ha considerado que ahora hay que "animar a la gente para que reconozca claramente que el PP no sólo es el más votado en España, sino también en Baleares".

Preguntado sobre los casos de corrupción, el 'popular' ha dicho que el partido debe saber cuáles son sus problemas para poder solucionarlos y ha asegurado que son conscientes de sus errores. Además, también ha dicho que la corrupción la han "sufrido" dentro de su partido "igual que la han sufrido en otros partidos, aunque ahora parezca que esto es sólo dentro del PP".

Finalmente, ha añadido que el PP cuenta con medidas para evitar que se repitan los casos de corrupción y ha declarado que, tal y como señaló este miércoles la precandidata María Dolores de Cospedal, "el que venga a la política para hacerse rico se ha equivocado".