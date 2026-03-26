La compraventa de viviendas cae un 13,2% en enero en Baleares, según los notarios

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PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 13,2% en enero en Baleares respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Consejo General del Notariado.

Según los mismos datos, los precios se encarecieron un 14,2% y los préstamos hipotecarios bajaron un 5,1%.

En toda España, la compraventa de viviendas cayó un 11,4% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 49.685 transacciones, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda retrocedió un 6,8%, hasta las 26.450 operaciones, tras haber crecido ininterrumpidamente en los 21 meses anteriores.

Por su lado, el precio del metro cuadrado subió un 9% interanual en España, hasta los 2.065 euros por metro cuadrado.