Una concentración en Palma exige a las autoridades "ser valientes y aprobar el proyecto de ley integral contra la trata"

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada este sábado, a las 19.00 horas, por la Asociación Nueva Vida, en la plaza Marqués del Palmer, de Palma, ha exigido a las autoridades "ser valientes y aprobar el proyecto de ley integral contra la trata".

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de la sede de Baleares de la Asociación Nueva Vida, Valeria Esteban, ha explicado que la concentración de este sábado tiene lugar con motivo del 'Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas'.

Así, en primer lugar, ha señalado que su objetivo es "apelar a la conciencia de la ciudadanía, en general, porque sin demanda no hay trata, no hay prostitución, ni prostíbulos ni proxenetas, en resumen, no hay este sistema".

"Queremos, por tanto", ha manifestado, "hacer una llamada de atención a visibilizar una situación que existe y que está muy vigente no solo en España, en su conjunto, sino de forma muy particular en Baleares, una comunidad autónoma que, además, es destino de turismo sexual, y, de esta manera, dar voz a todas las víctimas que existen muy cerca de nosotros".

En segundo lugar, ha continuado, esta concentración "pretende ser un llamamiento a las autoridades públicas en dos direcciones, por un lado, para que continúen con el proceso, paralizado en marzo de este año, debido a las elecciones, de aprobación de un proyecto de ley orgánica e integral contra la trata y, por otro, para que se ponga en marcha la modificación del código penal". "Hay que ser valientes y continuar con este tema porque mientras hay personas sufriendo", ha recordado Esteban.

Y, en tercer y último lugar, la coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida, ha reivindicado "la necesaria implementación de una ley que regule el acceso a la pornografía con controles efectivos de edad, como se hace en otros países".

En este sentido, Esteban ha recordado que, por ejemplo, "en Estado Unidos, en Utah, no se puede acceder a Pornhub, desde que se aprobó una ley que obliga a la web a verificar la edad de sus usuarios" y que, de igual manera, "países como Reino Unido, Italia o Francia están tomando medidas similares".

Esteban ha lamentado que, sin embargo, "en España se va muy retrasado" y "las consecuencias en menores y en la sociedad en general; así como en la prostitución, cuya base es la pornografía y la cúspide es la trata, se está alimentando y desarrollando de una forma sin precedentes".

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS, EN CIFRAS

La coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida ha detallado que el pasado año 2022, solo en Palma, se atendió a 1.448 personas en situación de prostitución y, según Red de atención directa a personas que ejercen la prostitución en Palma (Xadpep), de éstas el 22 por ciento eran víctimas de trata.

A nivel autonómico, según distintos estudios externos, a los que ha hecho referencia Esteban, 90.000 hombres pagan por sexo y un 90,5 por ciento de jóvenes de entre 13 y 18 años consumen pornografía.

Y, para concluir, a nivel global, Esteban ha puesto el foco en que el 80 por ciento de pornografía infantil que hay en las redes a día de hoy es producido por los propios menores.

"Cifras todas ellas", ha sentenciado la coordinadora de la sede en Baleares de la Asociación Nueva Vida, "alarmantes" y que "dan buena cuenta de el problema real al que hay que hacer frente entre todos".