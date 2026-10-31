Concluye en la UIB el Congreso Ibérico de Recursos Genéticos Animales dedicado a la conservación de las razas autóctonas

Congreso Ibérico de Recursos Genéticos Animales en la UIB - CAIB

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XV Congreso Ibérico de Recursos Genéticos Animales ha finalizado este sábado en la Universidad de las Illes Balears (UIB), tras tres jornadas dedicadas al estudio, la conservación y la mejora genética de las razas autóctonas.

El encuentro ha reunido a investigadores, técnicos, asociaciones de criadores y profesionales del sector ganadero para compartir conocimientos y experiencias sobre la preservación de la diversidad genética animal, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en nota de prensa.

A lo largo del congreso se han abordado cuestiones como la caracterización de las razas, los programas de conservación y mejora, la reproducción y la sostenibilidad de los sistemas de producción ganadera.

El programa también ha incluido investigaciones relacionadas directamente con Baleares, con trabajos sobre el cerdo negro mallorquín, las razas bovinas mallorquina y menorquina, la cabra mallorquina, la gallina ibicenca, las razas equinas baleares, cuatro razas ovinas y diversas razas caninas.

Igualmente, se han presentado estudios sobre agrupaciones raciales, como la vaca de la reina y el cerdo negro de Formentera e Eivissa.

La última jornada se ha centrado especialmente en la valorización de los productos procedentes de razas autóctonas, con sesiones dedicadas a la comercialización, las certificaciones de calidad, el aprovechamiento de la lana y las oportunidades para los productores.

Según la Conselleria, estas cuestiones han permitido abordar la relación entre la conservación del patrimonio genético ganadero y la viabilidad económica de las explotaciones que mantienen estas razas.

El congreso ha puesto en común trabajos científicos y experiencias de diferentes territorios de la península Ibérica, con el objetivo de avanzar en el conocimiento y la conservación de los recursos genéticos animales.