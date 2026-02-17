Condenado a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija menor durante casi una década en Mallorca

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a 34 años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante casi una década.

La Sala, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), le considera autor de tres delitos continuados de agresión sexual y la impone, además, el pago de una indemnización de 15.000 euros.

Los magistrados, en su sentencia, concluyen que la declaración de la menor es prueba fue "persistente, verosímil, carente de móviles espurios, creíble y no contradictoria", por lo que es prueba de cargo suficiente para condenar al acusado, cuya versión quedó desvirtuada en el juicio.

Consideran probado que el hombre, aprovechando su condición de padre y la escasa edad de la víctima, la sometió de manera sistemática a unas agresiones sexuales que comenzaron a los cuatro años y, incrementándose su intensidad y gravedad a medida que crecía, se prologaron hasta que cumplió 13 años.

Además de someterla a tocamientos y violaciones, el acusado obligaba a la menor a ducharse o desvestirse frente a él y le hacía comentarios de carácter sexual sobre otras mujeres.

En 2020, cuando la víctima tenía 13 años, la subió a una furgoneta, la llevó a un lugar aislado y, tras golpearla y sujetarla con violencia, la violó.

Ese mismo año un juzgado de Palma suspendió el régimen de visitas en el marco de un procedimiento por violencia psíquica y física habitual y lesiones contra la menor, que terminó en una sentencia condenatoria.

Según dicha resolución, la menor ha necesitado de atención psicológica continuada y tratamientos farmacológicos, habiendo sido ingresada en reiteradas ocasiones en una unidad psiquiátrica debido a sus pensamientos suicidas y comportamientos autolesivos.

Esta sentencia no es firma dado que cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.