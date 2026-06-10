Condenado a cinco años de cárcel por intentar matar a golpes a su pareja en Manacor. - EUROPA PRESS

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido condenado este miércoles a cinco años de cárcel por intentar matar a golpes a su pareja sentimental, otro hombre, en Manacor.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado este miércoles una sentencia de conformidad después de que el acusado haya aceptado un acuerdo con la Fiscalía por el que tendrá que abonar a la víctima una indemnización que suma más de 38.000 euros.

El ahora condenado ha reconocido que en la madrugada del 10 de septiembre de 2024 en el domicilio de Manacor en el que el acusado y la víctima convivían, tras mantener una discusión, comenzó a propinarle múltiples golpes por todo el cuerpo --el rostro, el cráneo y el tórax, principalmente-- a su pareja con la intención de acabar con su vida.

El acusado era consciente de que su constitución física y su peso eran muy superiores a los de su víctima, por lo que esta no tendrá capacidad para devolverle o evitar los golpes. La sentencia, en este sentido, tiene en cuenta el agravante de superioridad.