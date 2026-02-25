Condenado a dos años de cárcel por violar a una niña de 14 años en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado este miércoles una condena de dos años de prisión por violar a una niña de 14 años en Palma en 2020.

Las partes han llegado este miércoles a un acuerdo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y el ya condenado no entrará en la cárcel con la condición de no delinquir en los próximos tres años, hacer 60 días de servicios a la comunidad y completar una indemnización de 7.500 euros de los cuales ya ha avanzado 3.500 euros.

La Fiscalía pedía inicialmente que el procesado fue condenado a una pena de nueve años de cárcel por unos hechos que ocurrieron en febrero de 2020 en Palma.

El procesado tiene prohibido acercarse a la víctima en los próximos cinco años y se ha comprometido a abonar el resto de la indemnización.

El hombre ha admitido que invitó a su casa a la menor, a la que había conocido ese mismo día a través de una red social, y la violó.