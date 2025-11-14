Condenan a un año y medio de prisión al exsecretario municipal de Escorca por avalar dos proyectos ilegales en Es Guix

Archivo - El patio de la Audiencia Provincial de Baleares y el TSJIB, visto desde el exterior. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un año y medio de prisión al exsecretario del Ayuntamiento de Escorca por avalar dos proyectos urbanísticos ilegales en la urbanización de Es Guix.

El otro acusado, un arquitecto municipal que estaba procesado por los mismos hechos, ha resultado absuelto después de que se retirarán las acusaciones contra él.

Las partes, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, han llegado a un acuerdo antes de que el juicio por prevaricación urbanística arrancara la mañana de este viernes.

Así, el exsecretario municipal ha visto rebajada la pena que inicialmente solicitaba para él el fiscal, de tres años y medio de cárcel, tras reconocer los hechos que se le imputaban. Además del año y medio de prisión también ha sido condenado al pago de una multa económica.

El arquitecto, por su parte, se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión, pero tras retirarse las acusaciones contra él ha sido exonerado de toda responsabilidad penal.

Los hechos, según expone el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, se remontan a octubre de 2016.

Fue entonces cuando el secretario del Ayuntamiento de Escorca, "con el más absoluto desprecio a la normativa", emitió un informe que certificaba la legalidad de dos proyectos urbanísticos.

Se trataba del proyecto de reforma y modernización del alumbrado público de la urbanización de Es Guix, que no se podía llevar a cabo dado que los terrenos estaban catalogados como Área Rural de Interés Paisajístico y Boscoso (ARIP-B), y de la mejora de la ruta GR-222 Artà-Lluc.

Esta última tenía como objeto rehacer con las características de suelo urbano un tramo de 242 metros en la misma zona de Es Guix, también catalogado como zona ARIP-B.

El arquitecto municipal, siempre según la Fiscalía, emitió un informe en febrero de 2019 sobre estos dos proyectos en los que aseguró que no modificaban ninguno de los parámetros urbanísticos existentes.