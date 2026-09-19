Un conductor sin carné da positivo por cannabis en un control de la Policía Local de Palma

Control de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre que circulaba sin carné y dio positivo en cannabis en un control.

Los hechos ocurrieron, según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado 14 de septiembre en la calle Antoni Marquès durante un control preventivo.

Una patrulla de la Unidad Motorizada realizaba labores de comprobación de documentación de vehículos y conductores a la altura del número 15 de esta calle.

Los agentes dieron el alto de forma aleatoria a un furgón. Al requerir el permiso de conducir al conductor, argentino de 47 años, manifestó que había perdido todos los puntos, aunque alegaba que conducía por motivos laborales.

Tras consultar las bases de datos de tráfico, los policías confirmaron la pérdida de vigencia del documento.

Durante la identificación, sin embargo, los policías percibieron un fuerte olor a cannabis que venía tanto del conductor como del interior del habitáculo.

Al ser preguntado sobre esta circunstancia, el investigado reconoció ser consumidor habitual y haber fumado sustancias estupefacientes durante el mediodía.

Ante estos indicios, los efectivos le practicaron un test indiciario salival de detección de drogas, el cual arrojó un resultado positivo en cannabis.

Los policías le informaron de que la muestra se enviaría a un laboratorio para su análisis y, en caso de confirmarse, se formulará la correspondiente denuncia administrativa.

Asimismo, los agentes comprobaron la situación administrativa del furgón y constataron que figuraba a nombre de otra persona y que tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desfavorable, por lo que se inmovilizó.

Los efectivos contactaron por vía telefónica con el titular del vehículo, quien confirmó haber prestado el furgón al implicado sin saber que no tenía carné. La Sala de Atestados tramitó las diligencias para su remisión a la autoridad judicial.