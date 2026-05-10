Un conductor ebrio embiste a una moto y un coche en un semáforo en rojo en Palma y huye. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un conductor que triplicaba la tasa de alcohol y que, supuestamente, embistió a un coche y una moto en un semáforo en rojo y huyó.

Los hechos ocurrieron, según han informado en nota de prensa, sobre las 06.10 horas del pasado 1 de mayo, cuando los agentes intervinieron en un accidente de tráfico en la avenida de Gabriel Roca, a la altura del puente de Can Barbará.

La Base del 092 comisionó a una dotación de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) al recibir el aviso de un siniestro con tres vehículos implicados.

A su llegada, los agentes localizaron un ciclomotor y un turismo con daños, mientras que el tercer vehículo, presunto responsable de los hechos, había huido.

No obstante, debido a la colisión, la placa de la matrícula delantera del vehículo fugado quedó sobre el asfalto.

Según las indagaciones y las declaraciones de los testigos, el siniestro se produjo cuando el ciclomotor y el turismo se encontraban detenidos correctamente en un semáforo en rojo.

En ese momento, otro turismo que circulaba a gran velocidad y con las luces apagadas embistió al vehículo detenido, lo que provocó que este colisionara con el ciclomotor y su conductor cayera al suelo.

Realizadas las pruebas de etilometría a los implicados que permanecían en el lugar, el conductor del ciclomotor dio un resultado de 0,0 mg/l, mientras que el otro conductor, un varón de nacionalidad italiana de 39 años que había sufrido lesiones leves, arrojó un resultado positivo de 0,47 mg/l, por lo que fue denunciado administrativamente.

Mientras se realizaban las primeras gestiones, la Base del 092 informó de que el vehículo fugado se encontraba en la curva de Peraires, a aproximadamente un kilómetro y medio de distancia del lugar del accidente.

Otra unidad policial se dirigió a la ubicación y localizó el turismo con un fuerte impacto en la parte delantera, el cual no podía seguir circulando por los desperfectos sufridos.

Los datos de su matrícula trasera coincidían con la hallada en el lugar de la colisión y los efectivos identificaron al conductor, un varón de nacionalidad boliviana de 31 años.

Al entrevistarse con su conductor, los policías constataron que presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,86 mg/l de aire espirado, cifra que triplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Finalmente, la Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales pertinentes, las cuales se remitieron a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia. El turismo del presunto autor fue inmovilizado y trasladado por el servicio de grúa al depósito municipal.