Un conductor ebrio insulta y muestra una esvástica a los testigos que impidieron que huyera tras provocar un accidente

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un conductor que supuestamente provocó un accidente de tráfico estando bajo los efectos del alcohol, trató de huir del lugar y, cuando fue retenido por varios testigos, les profirió insultos homófobos y racistas y les mostró una esvástica que tiene tatuada en el abdomen.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal, sucedieron sobre las 18.10 horas del pasado viernes en el camino de la Vileta.

El 092 recibió un aviso de que se había producido un accidente de tráfico y que varios ciudadanos habían retenido al sospechoso cuando trataba de huir por la calle Josep Estela.

Según los testigos, el sospechoso embistió por detrás a un coche que se encontraba detenido en un semáforo en rojo y, lejos de detenerse, huyó del lugar.

Durante la huida golpeó el bordillo de una rotonda, se subió a una isleta y arrancó una señar de tráfico vertical. Un testigo le siguió y consiguió quitarle la llave de su vehículo, aunque este continuó en marcha hasta calarse de forma definitiva unas calles más adelante.

Al llegar al lugar, los policías observaron al conductor, un hombre de 46 años y nacionalidad española, que pretendía fugarse. Al ser interrogado, reconoció de manera espontánea que no tenía carné de conducir y les pidió que ignoraran este detalle para evitar tener problemas legales.

El sospechoso, según pudieron comprobar los agentes, nunca había obtenido su permiso de conducir tipo B y su licencia de ciclomotor había sido retirada en 2014 por la pérdida de todos los puntos, que no había recuperado con el pertinente curso de sensibilización y educación vial.

La etilometría dio un resultado positivo de 0,55 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que duplica el límite máximo permitido.

Durante todo el proceso, profirió comentarios homófobos y racistas a los testigos, a quienes también mostró un tatuaje con una esvástica en el abdomen.

El coche del investigado fue retirado por la grúa y trasladado al depósito municipal. El atestado policial fue remitido a la autoridad judicial.