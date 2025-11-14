Un conductor tira una moto frente a un cuartel policial en Palma y acaba investigado por no tener carnet

Dos agentes de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre por supuestamente conducir sin carnet tras provocar un accidente de tráfico frente al cuartel policial ubicado en la avenida Sant Ferran.

Los hechos, ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar la tarde del pasado 28 de octubre.

Agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) salían de las dependencias policiales cuando escucharon un fuerte golpe en la avenida Sant Ferran.

Los policías observaron cómo, mientras realizaba una maniobra de estacionamiento, un turismo había golpeado y derribado una motocicleta.

Al solicitarle la documentación, el conductor manifestó que tenía un permiso de su país de origen, pero que se lo habían retirado, y ofreció diversas excusas contradictorias sobre su renovación.

Los agentes comprobaron la información en la basa de datos y confirmaron que no le constaba ningún permiso de conducir emitido en España.

Para esclarecer los hechos, le solicitaron el pasaporte y comprobaron que no había viajado recientemente a su país para renovar su documentación, como había alegado inicialmente.

Ante la posibilidad de que pudiera constituir un delito contra la seguridad vial, los policías le informaron de su condición de investigado no detenido y de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial.

La Sala de Atestados de la Policía Local ha remitido las diligencias practicadas al juzgado de instrucción de guardia.