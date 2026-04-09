Drogado y sin luces: imputan homicidio imprudente al conductor de un tractor que mató a un motorista en Mallorca

Un investigador de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.- GUARDIA CIVIL

PALMA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor del tractor que mató a un motorista de 29 años el pasado 12 de julio en la carretera entre Campos y Santanyí conducía drogado y sin la iluminación necesaria para circular de noche.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tras meses de investigación, ha esclarecido lo que en un principio parecía ser un siniestro vial convencional provocado por una distracción de la víctima.

No obstante, el conductor del tractor agrícola, un hombre de 53 años, ha sido investigado como supuesto autor de delitos de abandono del lugar del accidente, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 12 de julio en la carretera que conecta Campos y Santanyí, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Ahí tuvo lugar una colisión por alcance entre un tractor agrícola y una motocicleta BMW, cuyo conductor, un joven español de 29 años, acabó falleciendo.

Al llegar al lugar del accidente, los agentes encontraron al motorista tendido en el asfalto a escasos metros de su vehículo, el cual presentaba daños de gran consideración.

Los guardias civiles iniciaron maniobras de reanimación de inmediato, manteniéndolas hasta que los servicios médicos confirmaron el fallecimiento en el lugar.

El segundo vehículo se había ausentado del lugar sin prestar auxilio. Tras una inspección de la zona, fue hallado abandonado a unos 120 metros del punto de impacto.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Agrupación de Tráfico y el Servicio de Criminalística abrieron una investigación y realizaron una minuciosa inspección para tratar de determinar las causas del siniestro.

El conductor del tractor fue localizado horas después en una finca próxima al lugar del accidente. Dio negativo en la prueba de alcoholemia, pero positivo en cocaína. La muestra fue enviada posteriormente a un laboratorio especializado que confirmó que el sospechoso había consumido dicha sustancia estupefaciente.

Además, los agentes observaron que el tractor agrícola presentaba deficiencias graves en su sistema de alumbrado, factor que habría afectado a la visibilidad y a la reacción del motorista. El accidente ocurrió de noche, en una zona que no estaba iluminada y junto a un cambio de rasante.

A finales del pasado mes de marzo la Guardia Civil le imputó al sospechoso los delitos de abandono del lugar del accidente, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave.

La Guardia Civil ha recordado que toda persona implicada en un siniestro vial tiene la obligación de detener el vehículo y permanecer en el lugar del accidente, señalizar la zona para evitar nuevos riesgos, avisar de inmediato a los servicios de emergencia y auxiliar a las personas heridas en la medida de lo posible.

El abandono del lugar de un siniestro, además de constituir un delito, supone una conducta especialmente grave al dejar desamparada a las víctimas y dificultar la atención inmediata.