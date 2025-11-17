Un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia provoca un accidente en Palma y huye sin una de las ruedas

El vehículo del investigado, sin una de las ruedas. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un hombre, español de 33 años, por triplicar la tasa de alcoholemia y huir, llegando a perder una rueda, tras provocar un accidente.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 11 de noviembre en la calle Antoni Ribas.

Sobre las 05.20 horas, una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) fue comisionada a la zona por un accidente en el que un vehículo había chocado contra dos coches estacionados y se había dado a la fuga.

A su llegada, los agentes observaron que el turismo fugado había perdido una rueda y siguieron el rastro que había dejado en la calzada, localizándolo poco después sin el conductor.

Gracias a la descripción facilitada por varios testigos, dotaciones de la Unidad Nocturna (UNOC) localizaron a un hombre que coincidía con la descripción, el cual presentaba claros síntomas de embriaguez.

El varón negó ser el conductor y culpó a un amigo, pero uno de los testigos lo reconoció sin ninguna duda.

Al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,85 mg/l, más del triple de la tasa máxima permitida.

Por estos hechos, fue informado de su condición de investigado no detenido. El vehículo fue retirado por la grúa municipal y puesto a disposición de su titular. La Sala de Atestados de la Policía Local ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.