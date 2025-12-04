Un conductor que triplicaba la tasa máxima de alcohol estampa su coche contra una farola en Palma

El vehículo del investigado, tras colisionar contra la farola. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un joven de 21 años por supuestamente chocar su coche contra una farola triplicando la tasa máxima de alcohol.

Los hechos, ha informado el cuerpo municipal, tuvieron lugar la noche del pasado sábado en la calle Cardenal Rossel.

Hasta allí se desplazaron los agentes de la Unidad Nocturna, quienes se encontraron un vehículo que había colisionado contra una farola.

Según las pesquisas, el conductor circulaba a una velocidad superior a la permitida para la vía, lo que provocó el accidente.

El hombre presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas y, al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,76 miligramos por litro, es decir, el triple de lo permitido.

Por estos hechos ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial. El atestado ya ha sido remitido al juzgado de instrucción de guardia.