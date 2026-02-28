Una conductora ebria choca contra una mediana de hormigón en Avenidas y dos mujeres sufren heridas leves

Coches patrulla de la Policía Local de Palma y el coche implicado en el lugar del accidente en Avenidas. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a una mujer de 25 años por, presuntamente, conducir bajo los efectos del alcohol y chocar contra una mediana de hormigón en Avenidas, lo que provocó heridas leves a dos ocupantes del vehículo.

El accidente de tráfico ocurrió el pasado 23 de febrero, sobre las 01.40 horas, en el cruce la avenida Alexandre Rosselló con la calle Sindicat.

En una nota de prensa, el cuerpo ha explicado que, según la reconstrucción del accidente, la conductora del turismo perdió el control del vehículo en un tramo de curva e impactó de forma directa contra la mediana de hormigón que separa los dos sentidos de la circulación.

Los agentes actuantes determinaron que la causa principal fue la falta de atención, dado que la propia conductora manifestó a los agentes que se había girado para hablar con las dos amigas que viajaban con ella y, al volver la vista a la calzada, ya no pudo evitar la colisión.

A consecuencia del impacto, las dos pasajeras sufrieron lesiones de carácter leve y fueron asistidas por una ambulancia que acudió al lugar.

Al ser sometida a la prueba de etilometría, la mujer arrojó un resultado positivo de 0,58 mg/l de aire espirado, por lo que será denunciada por la vía administrativa.