Un congreso sobre medicina regenerativa reúne en Palma a 1.600 profesionales a nivel internacional

Un congreso sobre medicina regenerativa celebrado en Palma reúne a 1.600 profesionales a nivel internacional. - CAIB

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Termis-EU 2026 sobre ingeniería de tejidos y medicina regenerativa celebrado este martes en el Palacio de Congresos de Palma ha reunido a más de 1.600 profesionales del sector de todo el mundo.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, en la cita, organizada por la Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (Termis), se han abordado los últimos avances en biomateriales, terapias celulares y génicas, biofabricación y traslación clínica.

Este evento ha combinado investigación básica, traslacional y clínica mediante sesiones científicas centradas en biomateriales, terapias avanzadas y transferencia del conocimiento.

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) y la Universitat de les Illes Balears (UIB) también han participado en la organización de este congreso a través de su apoyo institucional y la participación activa de grupos de investigación estrechamente vinculados a la terapia celular, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa.

Concretamente, ha sido el grupo Terapia Celular e Ingeniería Tisular (Tercit), con investigadores vinculados al IdISBa, al Hospital Universitari Son Espases, a la UIB y al Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, quienes han tenido la participación más destacada durante la organización.

Según la Conselleria, el trabajo de este grupo de investigación refleja la capacidad investigadora de las Islas en un ámbito estratégico para la medicina del futuro.