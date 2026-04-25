Conmemoran el centenario de la estación de tren de Sineu - CAIB

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y el Ayuntamiento de Sineu han conmemorado este viernes el centenario de la infraestructura ferroviaria del municipio con un acto institucional.

El actual edificio de viajeros de la estación de tren de Sineu se puso en servicio el 24 de abril de 1926 y es considerada una pieza destacada del patrimonio ferroviario de Mallorca, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Sineu, Bartomeu Mulet; el gerente de SFM, José Ramón Orta; y el investigador y arquitecto Joan Vanrell, entre otros, que han puesto en valor la importancia histórica y el valor patrimonial de la estación.

La conmemoración se ha completado con el descubrimiento de una placa conmemorativa en un edificio que, en su día, permitió dar respuesta al incremento de la demanda, tanto de pasajeros como de mercancías, y reforzó el papel de Sineu dentro de la red ferroviaria insular.

El proyecto, firmado por el ingeniero Luis García Ruiz, sustituyó instalaciones anteriores y se concibió como un espacio adaptado a las necesidades del servicio, con áreas destinadas a la atención al público y dependencias para el personal ferroviario. Su configuración y los materiales empleados lo sitúan como un referente de la arquitectura ferroviaria del primer tercio del siglo XX en Mallorca.

A lo largo de las décadas, la instalación ha atravesado distintas etapas, desde la interrupción del servicio ferroviario a finales del siglo pasado hasta su reutilización con fines culturales. Con la recuperación del tráfico ferroviario, ha vuelto a integrarse en la dinámica cotidiana del municipio.