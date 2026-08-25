Un conocido restaurante escondía un punto de venta de cocaína muy activo en Portocolom

Efectos intervenidos en el restaurante sospechoso. - GUARDIA CIVIL

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer, quienes han sido ingresados en prisión de forma provisional, por supuestamente traficar con cocaína desde un conocido restaurante de Portocolom (Felanitx).

La bautizada como operación Sotim se inició a raíz de diversas informaciones obtenidas acerca de la venta habitual de cocaína en el establecimiento hostelero.

La primeras actuaciones, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, permitieron detectar indicios compatibles con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Una vez tuvieron claro que el restaurante estaba siendo empleado como un punto de venta de cocaína, los agentes realizaron un registro judicial y encontraron varias dosis de estupefacientes y dinero en efectivo.

Un perro del equipo cinológico de la Guardia Civil encontró varias dosis de cocaína preparadas para su venta junto a otros efectos necesarios para el pesaje de la sustancia.

Un hombre de 57 años y una mujer de 58 fueron detenidos como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de blanqueo de capitales. La autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La operación, ha destacado la Guardia Civil, ha permitido desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo que operaba bajo la apariencia de una actividad hostelera, evitando que continuara la distribución de droga entre consumidores de la localidad y su entorno.