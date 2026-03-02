El Consejo de Infancia y Adolescencia de Andratx elige el logo de la Ruta Escolar Segura. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Infancia y Adolescencia de Andratx ha elegido el logotipo que identificará la Ruta Escolar Segura, una iniciativa impulsada por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que dirige la regidora Mady Juan, con el objetivo de señalizar y mejorar la seguridad en los recorridos escolares del municipio.

Este órgano municipal, integrado por alumnos de los distintos centros educativos elegidos democráticamente en cada colegio, participa activamente en iniciativas vinculadas a la infancia y la adolescencia.

La propuesta del concurso de dibujo partió del departamento de Servicios Sociales, que trasladó la iniciativa a este órgano de jóvenes, encargado de desarrollar el proceso y realizar la elección final.

Los estudiantes se reunieron en la sala de plenos para seleccionar el dibujo ganador entre un total de diez propuestas finalistas, elaboradas por alumnos de los centros educativos. La elección se llevó a cabo mediante votación, en la que cada participante pudo valorar tres dibujos, otorgando 3, 2 y 1 punto.

El diseño elegido ha sido el de Nuria Marroquino Oliver, del colegio Ramón Llull. El logotipo servirá para señalizar las rutas escolares del municipio.