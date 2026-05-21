El Consejo de Salud aborda el impulso de la prevención, la cronicidad y la salud mental. - CAIB

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha presidido este jueves la última sesión del Consejo de Salud de Baleares, el principal órgano de participación ciudadana en el sistema sanitario de la comunidad, celebrado en Can Campaner, y que ha abordado los restos del impulso a la prevención, la cronicidad y la salud mental.

Durante la reunión, la consellera ha presentado el balance de los principales proyectos e iniciativas desarrollados durante el último año y ha expuesto las líneas de trabajo que marcarán la evolución del sistema sanitario en los próximos meses, según ha indicado en un comunicado la Conselleria.

Durante la sesión, Manuela García ha puesto el foco en el futuro del sistema sanitario balear y en los pilares que están marcando su transformación. "Hemos venido a mirar al futuro, porque vamos a presentar los dos grandes pilares que van a modelar nuestra sanidad: la medicina personalizada a través de la transformación digital y la atención a la cronicidad", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado que el plan de salud digital, el desarrollo del modelo de cronicidad o el nuevo Son Dureta no son planteamientos teóricos, sino una realidad que ya se está construyendo.

García ha puesto en valor el papel de este órgano como espacio de diálogo con profesionales, asociaciones y ciudadanos, y ha reiterado el compromiso de Salud con un modelo que sitúa al paciente en el centro, refuerza la prevención y garantiza una atención más accesible, coordinada y adaptada a las nuevas necesidades de la población.

AMPLIACIÓN DE VACUNACIÓN

En el ámbito de la salud pública, uno de los avances más relevantes que se señalado ha sido la ampliación de la vacunación escolar frente a la gripe, que tras su fase piloto se ha extendido a prácticamente todos los centros educativos de las islas, facilitando el acceso a la inmunización y mejorando las coberturas desde edades tempranas.

Asimismo, se ha consolidado la expansión de los programas de cribado, con la implantación en todas las islas del cribado de cáncer de cérvix y el refuerzo de las estrategias de prevención.

En esta línea, la Conselleria ha reactivado la puesta en marcha de la Agencia de Salud Pública con la constitución de su Consejo Rector, reforzando la capacidad del sistema para anticiparse y dar respuesta a los retos en materia de salud.

Otro de los ejes estratégicos ha sido el avance en la integración sociosanitaria, con la creación de la Mesa de Integración Sociosanitaria de las Islas, que permite una mejor coordinación entre los ámbitos sanitario y social y facilita la continuidad de los cuidados, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.

En el ámbito asistencial, el IbSalut ha seguido desplegando el modelo de atención a la cronicidad, con nuevos circuitos que permiten el acceso directo desde la comunidad a recursos de atención intermedia, mejorando la atención y evitando ingresos innecesarios.

Este modelo se complementa con la puesta en marcha de la atención paliativa pediátrica continuada las 24 horas, garantizando una respuesta integral y especializada.

La transformación del sistema sanitario se apoya también en la digitalización y la innovación, con el despliegue del Plan de Salud Digital y la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas que permiten avanzar hacia una medicina más personalizada.

El IbSalut también ha incrementado también su capacidad resolutiva mediante el refuerzo de la atención primaria, la ampliación de la capacidad diagnóstica y tecnológica y la renovación de la flota de ambulancias en todas las islas.

En salud mental, la consellera ha recordado que, por primera vez, todas las islas cuentan con atención psicológica en Atención Primaria, garantizando el acceso a este servicio en todo el territorio y acercando la atención a la ciudadanía.

Este despliegue permite detectar de forma precoz situaciones de malestar emocional y ofrecer una respuesta más accesible desde el primer nivel asistencial.

Este enfoque se refuerza con el desarrollo de nuevas vías clínicas, el impulso de la telesalud mental y programas específicos dirigidos a colectivos vulnerables, así como con iniciativas orientadas a reducir el estigma.

El refuerzo del sistema sanitario se sustenta también en una apuesta decidida por los profesionales, con el incremento de las plantillas y el impulso de medidas de captación, fidelización y estabilización.

En el ámbito de la investigación, la Conselleria ha fortalecido el papel del Idisba y ha impulsado infraestructuras clave como la Unidad Balear de Ensayos Clínicos, que permite participar en ensayos en fases tempranas y facilita que los pacientes puedan acceder a tratamientos innovadores sin salir de la comunidad.