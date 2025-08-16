El Consell aprueba una subvención de cinco millones para que ayuntamientos y mancomunidades inviertan en ciclo del agua

Imagen de una reunión del presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, con representantes del Pla de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado una subvención de cinco millones para que ayuntamientos y mancomunidades inviertan en el ciclo del agua.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local de la institución insular ha aprobado una subvención de cinco millones de euros relativa al Pacto por el agua 2025, que está destinada a actuaciones y proyectos de los ayuntamientos y mancomunidades de Mallorca para garantizar el suministro urbano de agua potable a la población.

Mediante la aprobación de esta convocatoria, publicada este sábado en el BOIB, se inicia el procedimiento de concesión de las subvenciones para llevar a cabo actuaciones y proyectos en materia de agua en las entidades locales de Mallorca.

Entre las intervenciones que se pueden subvencionar destacan las de reparación de fugas, instalación de contadores digitales, construcción de depósitos de agua y pozos, renovación de la red de distribución de agua, actuaciones de mejora de los sistemas de saneamiento de aguas residuales y honorarios de dirección o redacción, entre otras.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha justificado esta inversión en los ayuntamientos porque "cada año se tienen noticias de restricciones de agua y de fugas en diferentes puntos de la isla, por lo que es imprescindible invertir en proyectos directamente relacionados con el agua y contribuir de esta a forma mejorar la eficiencia de la gestión del agua potable en toda Mallorca".

"Seguimos apostando por el municipalismo y dando respuesta a las demandas de los consistorios. Vista la situación de sequía que sufrimos año tras año, entendemos necesario que el Consell de Mallorca adopte medidas que mejoren las infraestructuras de agua, no solo para revertir la situación a corto plazo, sino también pensando a largo plazo, en las generaciones futuras", ha añadido Amate.

El plazo para llevar a cabo las actividades subvencionables es del 1 de enero de 2024 al 1 de julio de 2027, con la posibilidad de una prórroga. En cuanto a la cuantía que se va a adjudicar, está determinada por tres criterios: la superficie, la población y los núcleos de población existentes en el municipio. Los importes que percibirá cada entidad oscilarán entre un mínimo de 42.000 euros y un máximo de 232.000 euros. Para facilitar la inversión y ejecución inmediata de los proyectos subvencionables, la forma de pago de las subvenciones será el anticipo del 100 por ciento del importe concedido.

COMPROMISO DE INVERTIR CINCO MILLONES AL AÑO

Con esta inversión, el Consell cumple con el compromiso adquirido de destinar anualmente una partida de cinco millones de euros para dar respuesta a las necesidades de inversión en el ciclo integral del agua y mejorar la eficiencia hídrica en Mallorca.

En los dos años que van de legislatura, la institución insular ya ha otorgado cerca de 25 millones a la reparación de fugas y otro tipo de actuaciones en los municipios y mancomunidades para mejorar la eficiencia del ciclo del agua.

El año pasado, el Consell de Mallorca dio luz verde a la concesión de 74 proyectos presentados por los ayuntamientos y mancomunidades dentro de la convocatoria de subvenciones del convenio del Pacto por el Agua, suscrito entre el Govern y la institución insular, que contó con una aportación global de 19,1 millones de euros y permitirán mejorar el abastecimiento del agua.