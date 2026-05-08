El Consell celebrará una gala de premios para jóvenes talentos el próximo 19 de mayo

El Consell celebra el 19 de mayo una gala de premios para artistas jóvenes en el Centro Cultural La Misericordia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca celebrará el próximo martes 19 de mayo la gala de los premios 'Jóvenes talentos', para reconocer el trabajo de los artistas jóvenes de la isla, en el Patio de les Dones del Centro Cultural La Misericordia.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el evento, que tendrá lugar a las 19.00 horas, sirve para reconocer y poner en valor el talento creativo de la juventud mallorquina y dar visibilidad a los trabajos seleccionados.

Durante la gala se entregarán los galardones de las seis categorías de la convocatoria, que corresponden a las áreas de diseño gráfico, pintura, fotografía, creación audiovisual, relato breve y diseño de moda. El primer premio de cada categoría está dotado con 1.000 euros, en una convocatoria con una dotación global de 10.500 euros.

El acto contará con las actuaciones del músico Josep Cabot, que aborda en sus canciones temáticas como la salud mental y el papel de la terapia, y con la actuación en directo de Maria Antònia Jaume. El evento terminará a las 20.00 horas con una sesión del DJ Jaume Colombàs.

Esta primera edición de los Premis Joves Talents ha puesto el foco en el bienestar emocional entre los jóvenes, para que, de esta forma, utilicen la cultura y la creación artística como herramientas de expresión.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha remarcado que las instituciones tienen la responsabilidad de "abrir oportunidades y dar visibilidad a su capacidad creativa" de los jóvenes. "La juventud tiene mucho que decir", ha concluido.