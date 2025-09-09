El Consell se coordina con Andratx ante el inicio de las obras de refuerzo del firme entre Peguera y el puerto

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, se ha reunido este martes con la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, para coordinar el inicio de las tareas para ejecutar el refuerzo del firme de la carretera que hay entre Peguera y el puerto de Andratx (Ma-1).

Según ha informado la institución insular, las obras empezarán en octubre. El Consell de Mallorca también se reunirá con el Ayuntamiento de Calvià para coordinar el inicio de estas obras en su término municipal. Este proyecto costará 6,4 millones de euros y arreglará uno de los actuales puntos negros con respecto al deterioro del firme de la carretera.

Se espera que los trabajos duren seis meses. Esta infraestructura está subvencionada por el convenio de colaboración en materia de carreteras que el Consell tiene con el Govern.

Rubio ha explicado que la mejora de la carretera es una obra que hace cerca de diez años que reivindican los vecinos de Andratx y de Calvià. "Empezarán a final de mes y esperamos que el mes de mayo estén acabadas", ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, ha agradecido al Consell que las obras sean una realidad en las próximas semanas.

La intervención consiste en aplicar asfalto nuevo entre los kilómetros 21 y 32, ya que se han detectado tramos con deficiencias por grietas y erosión provocadas por el paso del tiempo.

Las obras han sido adjudicadas a Matías Arrom Bibiloni SL por una oferta de 6,12 millones de euros. Ante la densidad de circulación que tiene esta carretera durante el día, se ha decidido que las tareas se ejecuten de noche.

Así, una vez se hayan iniciado las actuaciones, habrá cortes de tráfico desde las 23.00 y las 05.00 horas de lunes a viernes.

Las obras afectan a la carretera de Andratx, concretamente el tramo que va desde el túnel de sa Coma, cerca de Peguera, hasta el puerto de Andratx. En esta zona está previsto arreglar las deformaciones que sufre el asfalto cuando no está bien compactado, adobar grietas, erosiones o pulimentos del firme, sustituir las señales de tráfico verticales y pintar las marcas viales. Aprovechando la ocasión, también se limpiarán y se desbrozarán los arcenes y las cunetas de la carretera.