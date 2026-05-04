Consell cuenta ya con una nueva unidad básica de salud para hacer frente al incremento de población

Inauguración de la nueva unidad básica de salud de Consell. - CAIB

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Consell ha estrenado este lunes su nueva unidad básica de salud, con unas instalaciones con una superficie construida de 760 metros cuadrados en una parcela de 1.910 m2 que el Ayuntamiento de Consell puso a disposición del Servicio de Salud, situada al final de la calle Bartomeu Fiol i Cosme, junto al polideportivo municipal, en un lugar bien comunicado y accesible.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este lunes la nueva infraestructura sanitaria acompañada por la consellera de Salud, Manuela García; por el alcalde de Consell, Andreu Isern; por el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; por el subdirector de Infraestructuras y Servicios Generales de dicho ente, Xisco Bosch, y por el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Raduán.

Prohens ha resaltado que la nueva unidad básica de salud mejorará la calidad asistencial de unos 4.000 usuarios, después de que la población del municipio se haya prácticamente duplicado en las dos últimas décadas, sin que los servicios sanitarios lo hayan hecho al mismo ritmo.

"Es un claro ejemplo de lo que pasa en el resto de municipios del archipiélago porque, sin ninguna duda, el crecimiento demográfico es el gran reto que tenemos de presente y de futuro. Y el crecimiento demográfico impacta de manera directa en las infraestructuras, especialmente en la sanidad pública", ha indicado.

La nueva unidad básica de salud mejorará la calidad asistencial y la accesibilidad de los habitantes del municipio, según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado, pues se ha solucionado la falta de espacio de la antigua unidad básica dado que es más amplia y cómoda, y también es más accesible porque no tiene barreras arquitectónicas.

Alberga dos consultas de medicina de familia, una de pediatría, una de enfermería pediátrica y dos de enfermería, una consulta polivalente, dos salas de curas y una sala de extracciones.

Contratas Vilor ha sido la empresa encargada de ejecutar las obras, que han supuesto un gasto de 3,2 millones de euros, previsto en el Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud 2024-2027, con el que se están invirtiendo más de 450 millones de euros en infraestructuras sanitarias en un periodo de cuatro años, con financiación del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (Plan Minap), del Ministerio de Sanidad.