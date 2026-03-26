El Consell defiende que la ley de la Serra de Tramuntana garantiza el paso por caminos públicos

El Consell de Mallorca se reúne con Dret de Pas, el Grupo Excursionista de Mallorca y la Federación de Ciclismo - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha subrayado que la ley de la Serra de Tramuntana garantiza el paso por caminos públicos y que "busca un equilibrio" entre la propiedad privada y el acceso público.

Así lo han subrayado el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivellas, y el gerente del Consorcio Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras, en una reunión este viernes con la plataforma Dret de Pas.

La institución insular, según ha señalado en una nota de prensa, también se ha reunido con otras entidades como el Grupo Excursionista de Mallorca (GEM) y la Federación de Ciclismo, en el marco del proceso participativo de la futura ley de la Serra.

El conseller insular de Presidencia ha indicado que la reunión ha servido para aclarar dudas y explicar con detalle cuál es el objetivo de la ley en materia de caminos.

"La norma busca un equilibrio entre el derecho de uso y disfrute de la Serra por parte de la ciudadanía y la protección del paisaje cultural, así como entre la propiedad privada y el acceso público", ha apuntado Fuster.

En este sentido, ha remarcado que se garantiza en todo caso el paso por los caminos públicos y que no se podrá restringir su uso, aunque atraviesen propiedades privadas. "En ningún caso se podrá cobrar ni se tendrá que pedir permiso para pasar por un camino público", ha añadido.

El conseller ha explicado que la ley también prevé la posibilidad de establecer acuerdos voluntarios con propietarios para abrir nuevos caminos o itinerarios privados. Sobre esta cuestión, ha destacado que ya existen estos modelos de gestión y "permiten compatibilizar el acceso con la conservación".

Fuster también ha aclarado que cuando se habla de posibles desvíos de trazados, estos se refieren exclusivamente a caminos en propiedad privada y siempre con autorización administrativa y para evitar impactos negativos, "sin que ello afecte, en ningún caso, a los caminos públicos".

Finalmente, ha recordado que la propuesta se encuentra en período de alegaciones durante dos meses, el doble que en la pasada legislatura, y que "este es precisamente el momento para mejorar el texto".

"Estudiaremos y perfilaremos la redacción todo lo que sea necesario para que este objetivo quede plenamente garantizado", ha remarcado el conseller.

Por su parte, el director insular de la Serra de Tramuntana ha avanzado que durante este 2026 se pondrá en marcha una línea de subvenciones para elaborar los catálogos municipales de caminos públicos, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la protección de la red de caminos del territorio.

En materia de ciclismo, el anteproyecto de ley prevé la elaboración de un mapa de rutas aptas para la bicicleta de montaña, que tendrá carácter vinculante únicamente una vez sea aprobado.

En la reunión, se ha explicado que el mapa previsto en la propuesta se elaborará con criterios técnicos y con la colaboración de los sectores implicados. Así, han asegurado que solo limitará aquellas zonas con riesgo de deterioro para proteger elementos patrimoniales.

Esta fase de encuentros se desarrolla coincidiendo con el período de exposición pública del anteproyecto, que permite a entidades, ayuntamientos y ciudadanía presentar alegaciones y propuestas de mejora.