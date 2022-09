El Consell descarta que la sanción a Sarver "pueda influir" en la propuesta de patrocinio del RCD Mallorca

"No desfalleceremos hasta que esto sea posible y sea una realidad", señala Cladera

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha descartado este miércoles que el informe de la NBA sobre el propietario del RCD Mallorca, Robert Sarver, "pueda influir" en la propuesta de la institución insular para el patrocinio del club deportivo.

"No nos planteamos que esta sanción pueda influir", ha asegurado la presidenta Cladera al ser preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa.

Cabe recordar que Sarver ha sido sancionado por la NBA con un año de inhabilitación y diez millones de dólares de multa por conductas "racistas, menosprecio a mujeres empleadas, comentarios inapropiados relativos al sexo o a la orientación sexual, así como comentarios irrespetuosos".

Cladera ha remarcado que la institución insular condena todas las acciones sexistas o xenófobas, pero ha descartado valorar la sanción a Sarver. En este punto, ha considerado que se ha de separar este tema de lo que hace el RCD Mallorca y lo que aporta a la isla.

Este pasado martes, el Consell decidió dejar "encima de la mesa" el patrocinio del RCD Mallorca y otros clubes deportivos de la isla, pero no llevarlo a pleno al no contar con los apoyos suficientes. "Es mejor parar si no hay acuerdo", ha indicado Cladera.

La propuesta para el patrocinio del RCD Mallorca ha sido objeto de polémica en las últimas semanas después de que MÉS rechazase esta acción y se originase una crisis entre los socios del Pacte en el Consell. Tras dejar en suspenso esta propuesta, Cladera ha insistido en que se trabajará "con serenidad para conseguir este consenso y pasar este patrocinio lo más pronto posible y seguir con el resto de la gestión que el Consell de Mallorca tiene.

Así, ha apelado a "la responsabilidad de cada partido" y que "no se mire en términos electorales". "No desfalleceremos hasta que esto sea posible y sea una realidad", ha concluido Cladera.