El Consell destina 500.000 euros a empresas y entidades con ánimo de lucro para fortalecer el producto local. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha publicado una nueva convocatoria de ayudas por un importe global de 500.000 euros destinada a empresas y entidades con ánimo de lucro que promocionen los productos de la isla.

Las subvenciones cubren actividades como ferias, catas, charlas y cualquier acción enfocada a fortalecer la visibilidad y el posicionamiento del producto mallorquín, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Esta subvención tiene como objetivo principal impulsar la promoción en los diferentes sectores productivos de Mallorca. Pueden ser beneficiarias las entidades con ánimo de lucro, tales como autónomos, microempresas, cooperativas con ánimo de lucro y sociedades agrarias de transformación.

El departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local concedió en 2025 ayudas a 23 entidades con ánimo de lucro, lo que representaba un 65 por ciento más de proyectos acogidos a esta convocatoria de subvenciones que en el año anterior.

La consellera insular del área, Pilar Amate, ha remarcado la apuesta del Consell por fomentar acciones orientadas a incrementar el consumo de proximidad y mejorar su competitividad, consolidando así la viabilidad del trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y demás productores. Sobre esto, ha precisado que el objetivo es contribuir a sufragar eventos que dinamicen y refuercen la presencia de los productos de la isla en el mercado.

El importe total por beneficiario es de 30.000 euros y se pueden subvencionar tantos proyectos como se requiera por beneficiario, siempre y cuando no superen el importe máximo de dicha cantidad.

El importe de la ayuda puede ser de la totalidad del coste del proyecto. Como novedad, este año en los criterios de puntuación, se reconocerá y diferenciará a aquellos beneficiarios que promocionen el producto de su propia entidad, así como a aquellas entidades que incorporen espacios o actividades dirigidas al entretenimiento infantil.

Se subvencionan proyectos que se hayan realizado entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. Con esta medida, se pretende incentivar la ayuda a aquellos proyectos que quedaron excluidos de la misma por un agotamiento del crédito en la edición anterior. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de mayo.

MÁS PRESUPUESTOS PARA FORTALECER EL SECTOR

En conjunto, la dotación presupuestaria para las tres líneas de ayudas económicas destinadas a la promoción del producto de Mallorca aumenta en 2026 hasta los 2,3 millones de euros, un 9,5 por ciento más que en 2025.

En concreto, la convocatoria de ayuntamientos está dotada de 1,1 millones de euros (+8 por ciento); la destinada a asociaciones y cooperativas sin ánimo de lucro dispone de una partida de 700.000 euros (+8 por ciento) y, por último, esta tercera línea para empresas contará con importe de 500.000 (+11 por ciento).