El Consell destinará 650.000 euros a la mejora de los servicios turísticos de los municipios

El conseller insular de Turismo Marcial Rodríguez en la firma de las ayudas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha lanzado una convocatoria de ayudas por valor de 650.000 euros dirigida a los municipios de Mallorca para que modernicen el papel de los servicios turísticos y, además, se produzca una mejora de la convivencia entre residentes y turistas.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, en esta edición, además de los ayuntamientos, entre los beneficiarios se encuentran también las mancomunidades, fundaciones y consorcios turísticos que actúen en representación de los consistorios.

El objetivo de la convocatoria, además de mejorar el papel de los servicios turísticos municipales de la isla, es impulsar la accesibilidad universal, la renovación, la modernización y el fomento de la innovación tecnológica de los servicios de información turística en destino, para que los municipios puedan adaptarse a los retos de un modelo turístico que busca una constante mejora de la convivencia.

El departamento de Turismo ha optado por un modelo anticipado y cada municipio conocerá el próximo enero las cantidades concedidas y tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para finalizar los proyectos, aumentando así el tiempo del que disponen para ejecutarlos.

La convocatoria ha sido lanzada por la dirección insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, cuyo responsable, Pedro Mas, se ha mostrado muy satisfecho por su éxito.