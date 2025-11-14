El Consell entrega el nuevo planeamiento urbanístico de Maria de la Salut para su aprobación inicial

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, con la documentación - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha entregado este viernes al alcalde de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, la documentación del nuevo planeamiento urbanístico de la localidad para que el Ayuntamiento lo apruebe inicialmente.

Según ha informado el Consell en un comunicado, en el acto también ha estado presente la directora insular de Urbanismo y Planeamiento Municipal, María José Frau.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), redactado por el Consell en el marco de la cooperación técnica para elaborar planeamientos urbanísticos en municipios de hasta 10.000 habitantes, sustituye al documento anterior, aprobado hace 28 años y ya obsoleto.

El objetivo es establecer un nuevo modelo de ordenación basado en el urbanismo sostenible y en la consolidación de un núcleo urbano compacto que garantice el mantenimiento del carácter histórico del municipio.

El modelo propuesto prioriza actuaciones destinadas a completar vacíos urbanos, mejorar la accesibilidad, crear nuevas zonas de aparcamiento y promover vivienda protegida. La nueva normativa permitirá edificar 85 viviendas en la zona del Clot d'en Mallol, destinando parte del suelo a vivienda pública.

Según las previsiones, el municipio necesitará pasar de las 950 viviendas actuales a un total de 1.320 para satisfacer el crecimiento de población previsto para los próximos 15 años. Maria de la Salut podría pasar de unos 2.500 habitantes a un máximo de 3.550 en 2042.

Con el nuevo Plan General se podrá garantizar este aumento poblacional, y el número máximo de viviendas no superará las 1.332 en los próximos 15 años. Además, el documento prevé incrementar significativamente las superficies de parques y jardines, que pasarán de los 5.022 metros cuadrados actuales a 21.865 metros cuadrados.

NOVEDADES DEL PLANEAMIENTO

El nuevo planeamiento incorpora cinco nuevas zonas residenciales edificables, una turística y otra industrial para cubrir las necesidades del núcleo. También establece tres sectores de suelo urbanizable, con una superficie conjunta de 53.141 metros cuadrados, destinados a completar vacíos urbanos y poner suelo a disposición del Ayuntamiento para infraestructuras y servicios públicos.

El área del Clot d'en Mallol tendrá ahora uso residencial, se aprovecharán los espacios libres dentro del suelo urbano para generar 85 viviendas nuevas y mejorar las infraestructuras de comunicación.

Asimismo, se destina parte del suelo edificable a la construcción de viviendas públicas. A pesar de la ampliación del suelo urbano y urbanizable, el suelo rústico seguirá representando el 97,70% del término municipal, destaca el Consell.

En cuanto al suelo para equipamientos municipales, se da uso dotacional al terreno situado cerca de la rotonda norte de Maria para ampliar el espacio de la piscina municipal. También se incorporan como suelo urbano los terrenos de la escuela y de la unidad básica de salud, y se regulariza definitivamente el suelo industrial que aún no figuraba correctamente en el planeamiento.